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Происшествия

В Кыргызстане ищут целую семью. Выехали в горы и не вернулись

В Кыргызстане разыскивают семью, без вести пропавшую в конце сентября. Об этом сегодня 24.kg сообщила координатор добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

«Нам известно, что глава семейства — 34-летний Николай Дививи в конце сентября вместе с женой на последних сроках беременности и тремя детьми, 11, 6 и 5 лет, выехал в горы в район между Ошской и Джалал-Абадской областями. По сегодняшний день ни он, ни его супруга не вышли на связь с близкими. Так как заявление о розыске в милицию было подано лишь на Николая, мы не можем опубликовать информацию и ориентировки на всех без вести пропавших, но отмечаем, что разыскивается вся семья», — сказала Клевакова.

Приметы Николая Дививи: рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения, глаза голубые, волосы русые. Под левым глазом шрам в 2-3 сантиметра. Был одет по сезону.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о без вести пропавшем и его семье, волонтеры просят обращаться по телефонам: 0755074720 и 0555230490.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177819/
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