Группа лиц пыталась захватить золоторудное месторождение Солтон-Сары. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе УВД Нарына.

По ее данным, накануне на месторождении собралось около 20 человек.

«Они потребовали запустить работу предприятия и организовать встречу с представителями местных органов власти. После прибытия правоохранительных органов люди разошлись. Никаких нарушений не зафиксировано. УВД региона ведет оперативно-следственную работу по данному факту», — сообщили в милиции.

Напомним, что в прошлом году по требованию местного населения правительство приостановило действие лицензии компании Zhong Ji Mining на разработку месторождения Солтон-Сары. 5 августа 2019-го на месторождении собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении.