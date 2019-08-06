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Сюжет: Противостояние на месторождениях (139)

Конфликт на месторождении Солтон-Сары. Ситуацию контролирует МВД

Ситуация в Нарынском районе находится под контролем милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

На месте находится министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев. Принимаются меры для обеспечения стабильности и общественной безопасности.

Напомним, 5 августа на месторождении Солтон-Сары собрались жители сел Нарынского района, которые озвучили требования о приостановлении деятельности китайской компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении. Количество собравшихся составляло около 300 человек.

Позже между местными жителями и работниками китайской компании произошел конфликт. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями. В результате есть пострадавшие, которые доставлены в территориальную больницу.

Факт зарегистрирован ЕРПП УВД Нарынской области, проводятся необходимые следственные мероприятия.

Сотрудники милиции совместно с местными органами власти проводят разъяснительные работы, обстановка стабильная.

Сегодня утром на место выехал первый вице-премьер-министр КР Кубатбек Боронов.
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