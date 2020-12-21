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Происшествия

По факту пожара в оружейном магазине «Таргет» возбуждено уголовное дело

По факту пожара, произошедшего в оружейном магазине «Таргет» в Бишкеке, возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

«Начато досудебное производство по статье 261 (Нарушение правил пожарной безопасности) УК КР. При осмотре места происшествия был обнаружен труп 57-летнего мужчины, для определения причины смерти которого назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в УВД.

Напомним, в результате пожара, возникшего в магазине 19 декабря, погиб человек. Еще трое пострадали. На место возгорания были направлены три пожарных расчета. В 11.27 сотрудники МЧС локализовали пламя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177394/
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