По факту пожара в оружейном магазине «Таргет» возбуждено уголовное дело

По факту пожара, произошедшего в оружейном магазине «Таргет» в Бишкеке, возбуждено уголовное дело. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

«Начато досудебное производство по статье 261 (Нарушение правил пожарной безопасности) УК КР. При осмотре места происшествия был обнаружен труп 57-летнего мужчины, для определения причины смерти которого назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в УВД.

Напомним, в результате пожара, возникшего в магазине 19 декабря, погиб человек. Еще трое пострадали. На место возгорания были направлены три пожарных расчета. В 11.27 сотрудники МЧС локализовали пламя.