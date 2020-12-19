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Происшествия

Пожар в оружейном магазине в Бишкеке. Один погиб, трое пострадали

В Бишкеке в результате пожара, возникшего в оружейном магазине «Таргет» на пересечении улиц Ахунбаева и Набережной, погиб человек. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района.

«По предварительным данным, 57-летний погибший был продавцом магазина «Таргет». Причины возникновения пожара выясняются», — сообщили в УВД.

По информации Станции скорой помощи, вызов с места происшествия поступил к ним в 10:11.

«В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии нами были госпитализированы трое пострадавших с ожогами лица и верхних конечностей. Одна бригада скорой помощи осталась на месте, так как сотрудники МЧС вели поиски возможного четвертого пострадавшего. По всей видимости, это озвученный милицией погибший сотрудник магазина», — сообщили редакции в скорой.

О пожаре, напомним, сообщили очевидцы, выложившие в сеть видео происшествия. На распространенных видеокадрах слышны звуки разрывающихся боеприпасов. На место возгорания были направлены три пожарных расчета. В 11:27 сотрудники МЧС локализовали пламя.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177287/
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