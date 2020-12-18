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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование девочки в Токмаке. Милиция возбудила уголовное дело

По факту изнасилования несовершеннолетней девочки отчимом в Токмаке проводится досудебное производство. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

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Уточняется, что 5 декабря в дежурную часть ОВД города Токмака поступило сообщение о скандале в одном из домов. На месте сотрудники милиции установили, что 15-летняя А.С. поругалась со своей матерью и тетей. Девочку якобы изнасиловал отчим в августе 2018 года.

«Однако сама несовершеннолетняя, ее мать и тетя категорически отказались обращаться в милицию по факту изнасилования. Они мотивировали это тем, что это их семейные проблемы, которые они сами будут решать. Несмотря на это, сотрудниками милиции факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. Подросток вместе с родителями и тетей были вызваны в ОВД Токмака, после проведения следственных мероприятий девочка отказалась возвращаться домой с родственниками. Сотрудниками ИДН А.С. передана представителям социальной службы для дальнейшего определения места жительства. Мать и отчим ребенка отрицают факт изнасилования», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/177125/
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