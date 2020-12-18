Еще один педофил. Отчим на протяжении двух лет насиловал 15-летнюю падчерицу

В Токмаке отчим на протяжении двух лет насиловал свою падчерицу. Об этом 24.kg сообщил адвокат Шердор Абдыкапаров.

Читайте по теме Изнасилование 13-летней девочки. В приговоре суда нашли несоответствия

По его словам, после случившегося с шестилетним Рамазаном, которого избил отчим, к нему обратилась бабушка 15-летней девочки.

«С ее слов, ребенок подвергался насилию со стороны отчима на протяжении двух лет. Об этом знала мама девочки и молчала, прикрывая своего мужа. Недавно пострадавшая все рассказала тете и бабушке. Они вызвали милицию, факт зарегистрировали в ЕРПП 5 декабря. Но дело не продвигается. Такое ощущение, будто отчим М.Р. замял дело, а ребенка закрыли в психушку. Она сейчас находится в психбольнице. Мужчина угрожает убить девочку, если она не будет молчать», — рассказал юрист.

Напомним, что вопиющий случай произошел и в Иссык-Кульской области. Тонский районный суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что девочка беременна.