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Происшествия

Митингующие жители «Ак-Жара» перекрыли дорогу и сжигают шины

Жители новостройки «Ак-Жар» вышли на митинг, они перекрыли объездную дорогу и сжигают шины. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По словам одного из митингующих, в жилмассиве в последнее время почти каждый день с 6.00 до 0.00 отключают свет. Они обращались в мэрию и акимиат, но ответа не получили. «Все говорят, что мы к городу не относимся. Местные власти каждый раз обещают дать разрешение и официальный статус новостройке. Однако этого до сих пор не случилось. Отключения света стали последней каплей жителей», — говорит он.

В ОАО «Северэлектро» 24.kg рассказали, что указанную новостройку обслуживает частная энергокомпания «Электросила».

Отметим, новостройка «Ак-Жар» не имеет официального статуса. Не первый год поднимается вопрос о присоединении жилмассива к Свердловскому району Бишкека. Однако, по словам координаторов, проблема узаконивания земельных участков не решается на протяжении 15 лет.

В мае 2020 года координатор новостройки Гульбу Дондоева 24.kg рассказывала о проблемах местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176811/
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