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Сюжет: Насилие над детьми

На Иссык-Куле суд оправдал второго обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки

Тонский районный суд оправдал еще одного обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшей Айнура Асанова.

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По ее словам, такое решение сегодня принял судья Сабыр Соодонбеков.

«Мы считаем, что приговор незаконный и необоснованный. Третьему подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи «Изнасилование» на «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Ему назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы. Судья ничем не мотивировал свое решение, он просто зачитал резолютивную часть приговора», — сказала Айнура Асанова.

Напомним, ранее Тонский районный суд оправдал одного обвиняемого в изнасиловании 13-летней девочки. Девочку изнасиловали трое разных мужчин. О произошедшем родители узнали спустя некоторое время, когда выяснилось, что девочка беременна.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176376/
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11 декабря, пятница
12:09
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