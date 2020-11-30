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Происшествия

Ударили ножом 21 раз. В городе Ош задержали подозреваемых в жестоком убийстве

В Оше задержали двух подозреваемых в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в УВД южной столицы.

По его данным, 28 ноября в милицию позвонил 62-летний житель и рассказал, что пошел искать своего сына, который вышел из дома и не вернулся. Мужчина нашел окрававленное тело 32-летнего сына с ножевыми ранениями.

Сотрудники милиции установили, что убитого ударили ножом 21 раз.

По подозрению в убийстве задержали 58-летнего и 60-летнего подозреваемых. Оба ранее судимы за убийство.

При обыске дома у одного из задержанных правоохранители изъяли окровавленные одежду и нож.  Устанавливается мотив преступления. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174895/
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