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Установлена личность мужчины, найденного повешенным в районе «Теплых ключей»

Установлена личность мужчины, найденного повешенным в Аламединском районе, неподалеку от курортной зоны «Теплые ключи». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

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В милиции, не раскрывая имени, уточняют: погибший опознан как 19-летний О.Э., уроженец Нарынской области.

«Раскрытие преступления взято под личный контроль руководства МВД и ГУВД Чуйской области. Необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются», — рассказали редакции.

Труп неизвестного мужчины, повешенного на дереве, напомним, обнаружили местные жители. Его руки и ноги были обмотаны скотчем и хомутами. Также скотчем был заклеен рот. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/174019/
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