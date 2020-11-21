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Общество

В Аламединском районе обнаружили повешенное тело мужчины, обмотанное скотчем

В Аламединском районе местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что сообщение в милицию о мужчине, которого повесили на дереве, поступило сегодня примерно в 13.30.

В ГУВД Чуйской области подтвердили эту информацию. По данным ведомства, факт зарегистрирован в ЕРПП.

«Мужчина находился в повешенном состоянии, некоторые части тела были обмотаны скотчем и перетянуты хомутом. Обстоятельства выясняются. Личность погибшего не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173992/
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