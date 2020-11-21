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Происшествия

В городе Ош мужчина после ссоры с другом нанес ему ножевые ранения

В Оше по подозрению в убийстве задержали 27-летнего мужчину. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Вчера в милицию поступило сообщение, что медики скорой помощи обнаружили труп. Погибшему нанесли несколько ударов ножом.

«Личность погибшего установили — житель Кара-Суйского района У. уулу Н. Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР. По подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего Р.А. Выяснилось, что молодые люди распивали спиртные напитки, после между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый достал кухонный нож и ударил приятеля», — сказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173946/
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