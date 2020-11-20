Пропавший в Бишкеке 22-летний Алексей Бубнов найден повешенным

В Бишкеке обнаружили тело пропавшего 9 ноября 22-летнего Алексея Бубнова. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что парень найден повешенным в Ботаническом саду имени Энвера Гареева. Предположительная причина смерти — самоубийство.
В добровольном отряде спасателей, занимавшемся поиском Алексея, редакции подтвердили факт его смерти. Поиски официально прекращены.
Кто обнаружил тело, не сообщается.
Напомним, что 9 ноября в 17.30 Алексей Бубнов вышел с работы, расположенной в бизнес-центре «Аврора» на улице Толстого, и пропал. По словам коллег, парень на велосипеде направился в сторону дома. Его проезд на перекрестке улиц Кулатова и Игембердиева попал на камеры видеонаблюдения. Больше Алексея никто не видел. Домой он так и не вернулся. Позже волонтеры нашли еще одну видеозапись его передвижений. Поиски 22-летнего бишкекчанина вела и милиция.