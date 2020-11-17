Исчез посреди города. В Бишкеке продолжаются поиски 22-летнего Алексея Бубнова

В Бишкеке сотрудники милиции и волонтеры продолжают поиски без вести пропавшего 22-летнего жителя столицы Алексея Бубнова. Об этом 24.kg сообщила координатор добровольного отряда спасателей Катерина Клевакова.

Молодой человек, напомним, 9 ноября в 17.30 вышел с работы, расположенной в бизнес-центре «Аврора» на улице Льва Толстого. По словам коллег, парень на велосипеде направился в сторону дома. Его проезд на перекрестке улиц Кулатова и Игембердиева попал на камеры видеонаблюдения. Больше парня никто не видел. Домой он так и не вернулся.

«Наш поисковый отряд вместе с кинологом исследовал район вокруг места его пропажи. Осмотрели Ботанический сад и побережье реки Ала-Арча. Никаких следов Алексея обнаружить не удалось. С момента его пропажи прошло уже больше недели, в последние дни резко похолодало. И мы понимаем, что шансов найти его живым с каждым днем все меньше, но не теряем надежды», — сказала Катерина Клевакова.

В пресс-службе ГУВД столицы редакции сообщили, что поиски без вести пропавшего по линии МВД продолжаются. Ориентировки разосланы во все районные управления города. Проверяются все возможные версии, связанные с его исчезновением.

В день пропажи Алексей был одет в черную куртку, синюю спортивную кофту с капюшоном и синие джинсы. С собой у него был рюкзак красного цвета. Молодой человек худощавого телосложения, рост 180 сантиметров , волосы русые средней длины, есть усы и бородка, глаза зеленые. Носит очки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о без вести пропавшем, волонтеры просят обращаться по телефонам: 0755074720 и 0555230490.