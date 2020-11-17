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Происшествия

В Бишкеке водители автобусов пытались выгнать директора БАТП

В Бишкеке водители автобусов устроили забастовку.

Около 30 человек пришли в кабинет директора Бишкекского автотранспортного предприятия Нурлана Койчубакова и пытались его выгнать.

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Директор БАТП заявил 24.kg, что готов покинуть свою должность, если такое решение примет исполняющий обязанности мэра столицы Балбак Тулобаев.

«Кто-то хочет занять мое кресло. Я много раз говорил: если есть факты о коррупционной составляющей, напишите заявление в соответствующие органы, пусть они проверяют. У меня в подчинении 652 человека, я не могу отчитываться каждому из них. Слова о том, что якобы отсутствуют запчасти на автобусы — это домыслы и чьи-то фантазии. Если на мое место назначат кого-то другого, я сдам полномочия и уйду в тот же день. Однако нельзя этот вопрос решать силовым методом», — сказал Нурлан Койчубаков.

Он подтвердил информацию о том, что во время митинга между начальником управления городского транспорта Сатыбалды Хакимовым и протестующими произошла потасовка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173389/
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