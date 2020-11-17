07:25
USD 84.80
EUR 100.56
RUB 1.10
Происшествия

В аварии в районе ГЭС-2 пострадали четыре человека, один водитель скончался

В районе ГЭС-2 в аварии погиб водитель «Хонды Одиссей». Об этом сообщают очевидцы.

Видео ДТП опубликовано в Telegram-канале «Короче».

В ГУОБДД уточнили, что авария произошла на объездной, недалеко от новостройки «Бирдик». «Столкнулись две машины — «Одиссей» и «Ниссан». Водитель минивэна не справился с управлением и врезался в легковушку, которая ехала по встречной полосе. Водитель «Одиссея» скончался на месте», — заявили в управлении.

По предварительным данным милиции, пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173258/
просмотров: 361
Версия для печати
Материалы по теме
В Сузаке машина упала в обрыв. Скончался водитель
В Бишкеке машина вылетела на тротуар, врезалась в придорожный столб и кафе
В селе Чон-Арык грузовик упал в траншею
В Бишкеке грузовик, троллейбус и легковушка не поделили дорогу
Три человека погибли и пятеро пострадали в аварии в Джалал-Абадской области
В Бишкеке ГУОБДД перешло на ручное регулирование дорожного движения
Цифра дня. 496 человек погибли на дорогах Кыргызстана с начала 2020 года
Возле аэропорта «Манас» сгорел автомобиль
ДТП на Южной магистрали в Бишкеке. Столкнулись четыре автомобиля
На трассе Ош — Араван столкнулись два грузовика
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов В Бишкеке задержан сотрудник милиции, вымогавший 100 тысяч сомов
Задержан подозреваемый в&nbsp;выводе из&nbsp;Кыргызстана $23 миллионов Задержан подозреваемый в выводе из Кыргызстана $23 миллионов
МВД: На&nbsp;рейсе Стамбул&nbsp;&mdash; Бишкек задержана кыргызстанка с&nbsp;поддельным паспортом МВД: На рейсе Стамбул — Бишкек задержана кыргызстанка с поддельным паспортом
В&nbsp;Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста В Бишкеке бойцы СОБР задержали 27-летнего разбойника-рецидивиста
Бизнес
Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Купите новую Toyota, Lexus, BMW, KIA или Ravon с «Бакай Банком»
Избраны новые президенты Ассоциации футзала и&nbsp;Ассоциации женского футбола&nbsp;КР Избраны новые президенты Ассоциации футзала и Ассоциации женского футбола КР
MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и&nbsp;год безлимитной связи MegaCom подарил Дөөлөту Сыдыкову платиновый номер и год безлимитной связи
Ипотека от&nbsp;8&nbsp;процентов годовых на&nbsp;квартиры в&nbsp;жилом комплексе &laquo;Асыл-Таш&raquo; Ипотека от 8 процентов годовых на квартиры в жилом комплексе «Асыл-Таш»
17 ноября, вторник
06:30
В аварии в районе ГЭС-2 пострадали четыре человека, один водитель скончался В аварии в районе ГЭС-2 пострадали четыре человека, оди...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 ноября, понедельник
23:55
Создано приложение для превращения пижамы в костюм во время видеозвонка
23:34
Бельгийская почтовая голубка продана за 1,6 миллиона евро
23:07
Невероятно. Футболист сборной Казахстана забил гол с центра поля
22:41
Скажи спасибо медсестре. Минздрав проводит информационную кампанию
22:27
Жители села Орто-Сай жалуются на некачественно восстановленные дорогу и тротуар