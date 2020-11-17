В аварии в районе ГЭС-2 пострадали четыре человека, один водитель скончался

В районе ГЭС-2 в аварии погиб водитель «Хонды Одиссей». Об этом сообщают очевидцы.

Видео ДТП опубликовано в Telegram-канале «Короче».

В ГУОБДД уточнили, что авария произошла на объездной, недалеко от новостройки «Бирдик». «Столкнулись две машины — «Одиссей» и «Ниссан». Водитель минивэна не справился с управлением и врезался в легковушку, которая ехала по встречной полосе. Водитель «Одиссея» скончался на месте», — заявили в управлении.

По предварительным данным милиции, пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу.