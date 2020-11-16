В Оше девушка, бросившая мертвого ребенка на балконе, заявила об изнасиловании

В Оше девушка, бросившая мертвого новорожденного на балконе, написала заявление об изнасиловании. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что об изнасиловании девушка заявила после задержания.

В УВД южной столицы подтвердили эту информацию. По данным следствия, уроженка Ошской области сейчас не находится под стражей, поскольку проводятся судебно-медицинская, биологическая экспертизы.

Напомним, что в Оше по подозрению в убийстве ребенка задержана 20-летняя И.Б. В милицию позвонила хозяйка квартиры, где жила подозреваемая. Она рассказала, что во время уборки дома обнаружила труп ребенка.