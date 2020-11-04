В Оше девушка родила ребенка дома, завернула его в пакет и оставила на балконе

В Оше по подозрению в убийстве ребенка задержана 20-летняя И.Б. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что 2 ноября в милицию позвонила хозяйка квартиры, где жила подозреваемая. Она рассказала, что во время уборки дома обнаружила труп ребенка.

«Труп ребенка уже начал разлагаться. По предварительным данным, он умер 15 дней назад. Сама девушка сообщила милиционерам, что родила дома мертвого ребенка. Испугавшись, она якобы завернула его в пакет и оставила на балконе», — сказали редакции.

В УВД южной столицы 24.kg подтвердили факт обнаружения трупа младенца. По данным милиции, юридическую оценку действиям девушки дадут после того, как экспертиза установит причины смерти ребенка.