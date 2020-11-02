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Происшествия

Внимание, розыск! В Бишкеке ищут девятилетнюю Аяну Эмилбекову

В Бишкеке милиция разыскивает девятилетнюю Аяну Эмилбекову. По информации пресс-службы Ленинского РУВД, с заявлением о ее розыске 31 октября обратились родственники.

«По их словам, 31 октября в 15.00 Аяна вышла из дома на улице Абдраева в столице и не вернулась. Девочка среднего телосложения, рост примерно 120-130 сантиметров, волосы темные, глаза карие. Одета в розовые брюки, жилетку розового цвета и ботасы», — сообщили в районном УВД.

пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека. Без вести пропавшая Аяна Эмилбекова

Тех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, в милиции просят обращаться по телефонам: 0312352605, 0553102456, 0703401600, 0553102880, 0551102326 и 102.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/171673/
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