Управлял тонированным авто с подложными номерами. Водителя Mercedes задержали

В Бишкеке задержали водителя, управлявшего тонированным авто с подложными госномерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции столицы.

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По ее данным, 24 октября примерно в 16.40 на пересечении улиц Горького и Жукеева-Пудовкина заметили затонированный автомобиль Mercedes-Benz.

Авто остановили на пересечении улиц Ибраимова и Фрунзе. Во время проверки документов водитель заявил, что машина принадлежит Министерству иностранных дел. На место вызвали сотрудник МИД, который сказал инспекторам, что данное авто не относится к ведомству.

Автомобиль отправили на штрафстоянку и составили протокол по статье 129 Кодекса о нарушениях. За использование подложных госномеров 30-летнего водителя передали сотрудникам УВД Свердловского района для дальнейших разбирательств.