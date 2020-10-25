Пьяный водитель предъявил милиции удостоверение несуществующего ведомства

В Бишкеке задержан пьяный водитель, предъявивший поддельное удостоверение сотрудника выдуманного ведомства — комитета по борьбе с преступностью и коррупцией. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ.

По ее данным, сегодня примерно в 1.40 на пересечении проспектов Манаса и Чуй остановлена автомашина «Тойота Камри». При проверке документов водитель К.А., 1993 года рождения, заявил, что работает в комитете по борьбе с преступностью и коррупцией, в подтверждение тому предъявил документ.

Отметим, что указанного ведомства в системе правоохранительных органов Кыргызстана не существует.

Кроме того, экспертиза показала, что водитель был пьян.

Автомобиль К.А. водворен на штрафстоянку, водитель доставлен в отделение милиции.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 359 «Подделка документов» Кодекса о проступках.