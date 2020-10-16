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Происшествия

Доведение школьника до самоубийства. Суд признал вину охранников гипермаркета

В уголовном деле о гибели 14-летнего школьника Эмира Нурбекова поставлена точка. Накануне Свердловский районный суд Бишкека вынес приговор в отношении охранников гипермаркета ГУМ «Чынар». Они признаны виновными в доведении ребенка до самоубийства. Об этом сегодня 24.kg сообщил отец погибшего Нурбек Казаков.

«Начальника охраны 29-летнего Амана Уметалы уулу и 44-летнего сотрудника службы безопасности Элдияра Осмонбаева суд признал виновными в доведении до самоубийства и превышении должностных полномочий, приговорив их к пяти годам лишения свободы и штрафу в 30 тысяч сомов. Они были взяты под стражу в зале суда. Третьего охранника — 18-летнего Ису Таштанбека суд оправдал по статье доведение до самоубийства, но признал виновным в превышении полномочий, оштрафовав на 30 тысяч сомов», — сказал Казаков.

Он отметил, что суд полностью реабилитировал его сына, признав, что Эмир не совершал кражи. Казаков считает вердикт суда справедливым. Он также поблагодарил журналистов и граждан, которые не остались безучастны к случившемуся.

Напомним, что в октябре 2019 года 14-летний подросток покончил с собой, спрыгнув с окна многоэтажного дома. Ребенка обвинили в краже шоколадки из супермаркета. Милиция бездействовала. Отец погибшего был вынужден обратиться с заявлением в прокуратуру.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169544/
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Доведение школьника до самоубийства. Суд признал вину охранников гипермаркета