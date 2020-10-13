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Сюжет: Беспорядки после выборов

Санаторий «Аврора» на Иссык-Куле хотели захватить. Милиция разогнала толпу

Санаторий «Аврора» хотели захватить. Милиция захватчиков разогнала. Информацию 24.kg подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

В ведомстве отметили, что на территорию зоны отдыха проникли родственники ранее уволенных сотрудников и стали требовать, чтобы директор ушел. «Но «Аврору» удалось отстоять. Милиционеры провели с собравшимися разъяснительную беседу. Объяснили им, что их действия незаконны и восстановиться на работе они могут только через суд», — отметили в УВД.

В итоге митингующие покинули пансионат. «Аврору» взяли под охрану сотрудники управления внутренних дел региона.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/169140/
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