21:04
USD 79.62
EUR 93.55
RUB 1.02
Происшествия
Сюжет: Беспорядки после выборов

Во время ночных беспорядков в Бишкеке разграбили ФОМС

Во время ночных беспорядков в Бишкеке разграбили ФОМС. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда Света Байтикова.

Она отметила, ФОМС готовил компенсационные выплаты медикам за работу в красной зоне.
«Какую цель они преследовали? Для чего, почему? Именно сейчас, когда систему здравоохранения трясет от COVID-19, а ФОМС ежедневно мониторит запасы СИЗ и лекарственных средств, чтобы своевременно организации закупили их. И это только маленькая часть работы, которую вел и ведет ФОМС», — отметила она.

Света Байтикова добавила, что неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление всей системы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167954/
просмотров: 919
Версия для печати
Материалы по теме
Беспорядки в Бишкеке. На заседание парламента не пускают журналистов
События 6 октября в Бишкеке. Что происходит сейчас
МИД РФ: Россия заинтересована в обеспечении стабильности в Кыргызстане
Снести забор вокруг «Белого дома» приказал самопровозглашенный мэр
Молодые митингующие недовольны новыми кадровыми назначениями
Журналисты призывают все стороны не препятствовать их деятельности
Не знает, сколько в Бишкеке районов — Гуля Алмамбетова о народном мэре Бишкека
Беспорядки в Бишкеке. В больницы обратилось 686 пострадавших
Бардак продолжается. Место председателя ГРС занял Нурлан Саитов
Депутаты Жогорку Кенеша собираются на экстренное заседание
Популярные новости
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. В&nbsp;&laquo;Белый дом&raquo; заходят митингующие Беспорядки в Бишкеке. В «Белый дом» заходят митингующие
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Митингующие прорвались в&nbsp;здание ГКНБ Беспорядки в Бишкеке. Митингующие прорвались в здание ГКНБ
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Митингующие прорвались на&nbsp;территорию &laquo;Белого дома&raquo; Беспорядки в Бишкеке. Митингующие прорвались на территорию «Белого дома»
На&nbsp;площади избили лидера партии &laquo;Бутун Кыргызстан&raquo; Адахана Мадумарова На площади избили лидера партии «Бутун Кыргызстан» Адахана Мадумарова
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
6 октября, вторник
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 октября: без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 7 октября: без осадков
20:58
Беспорядки в Бишкеке. На заседание парламента не пускают журналистов
20:57
Президент призывает политиков сесть за стол переговоров. Еще один комментарий
20:54
Во время ночных беспорядков в Бишкеке разграбили ФОМС
20:31
Беспорядки продолжаются. Около отеля «Достук» требуют отставки старых политиков