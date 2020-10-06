Во время ночных беспорядков в Бишкеке разграбили ФОМС. Об этом сообщила пресс-секретарь фонда Света Байтикова.

Она отметила, ФОМС готовил компенсационные выплаты медикам за работу в красной зоне.

«Какую цель они преследовали? Для чего, почему? Именно сейчас, когда систему здравоохранения трясет от COVID-19, а ФОМС ежедневно мониторит запасы СИЗ и лекарственных средств, чтобы своевременно организации закупили их. И это только маленькая часть работы, которую вел и ведет ФОМС», — отметила она.

Света Байтикова добавила, что неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление всей системы.