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Происшествия

Митингующие разбили мраморные плиты памятника Бишкеку баатыру

Митингующие разбили мраморные плиты недостроенного памятника Бишкеку баатыру, который устанавливают на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

Помимо этого, сломан и бордюр возле строящейся скульптурной композиции.

Кусками от мрамора и бордюра участники беспорядков закидывали сотрудников правоохранительных органов.

Около 400 протестующих продолжают стычки с милицией. Митингующие сожгли машину Патрульной службы милиции напротив ЦУМ «Айчурек». Агрессивная толпа ломает брусчатку с тротуаров и кидает камни в силовиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167723/
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