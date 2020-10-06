Митингующие разбили мраморные плиты памятника Бишкеку баатыру

Митингующие разбили мраморные плиты недостроенного памятника Бишкеку баатыру, который устанавливают на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.
Помимо этого, сломан и бордюр возле строящейся скульптурной композиции.
Кусками от мрамора и бордюра участники беспорядков закидывали сотрудников правоохранительных органов.
Около 400 протестующих продолжают стычки с милицией. Митингующие сожгли машину Патрульной службы милиции напротив ЦУМ «Айчурек». Агрессивная толпа ломает брусчатку с тротуаров и кидает камни в силовиков.