Разгон митинга в Бишкеке. Протестующие сожгли машину Патрульной службы милиции

В Бишкеке продолжается противостояние между митингующими и силовиками. В настоящее время участников акции протеста оттеснили к улице Шопокова.

Около 400 протестующих продолжают стычки с милицией. Митингующие сожгли машину Патрульной службы милиции напротив ЦУМ «Айчурек».

Агрессивная толпа ломает брусчатку с тротуаров и кидает камни в силовиков.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают разгонять толпу слезоточивым газом.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».