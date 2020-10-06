Беспорядки в Бишкеке. Разбиты шесть машин скорой помощи

Провокаторы нападают на медиков скорой помощи. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, некоторые провокаторы пишут в социальных сетях, что бригады медиков развозят милиционерам боеприпасы.

Фото — скриншот из социальных сетей. Медиков скорой помощи обвинили в развозе боеприпасов для милиции

«Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна», — рассказал Искендер Шаяхметов.