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Происшествия

Беспорядки в Бишкеке. Разбиты шесть машин скорой помощи

Провокаторы нападают на медиков скорой помощи. Об этом 24.kg сообщил главный врач Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

По его словам, некоторые провокаторы пишут в социальных сетях, что бригады медиков развозят милиционерам боеприпасы.

 

— скриншот из социальных сетей
Фото — скриншот из социальных сетей. Медиков скорой помощи обвинили в развозе боеприпасов для милиции

«Мы потеряли две бригады, они не выходят на связь. Нам разбили шесть машин. Это только те, которые приехали на станцию. Мы заклеили скотчем окна», — рассказал Искендер Шаяхметов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167717/
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