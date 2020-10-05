Беспорядки в Бишкеке. Митингующие перекрыли въезд на станцию скорой помощи

Митингующие заблокировали выезд из двора Центра экстренной медицины, куда их загнал спецназ. Об этом журналистам сообщил главный врач станции Искендер Шаяхметов.

По его словам, сейчас машины не могут выехать на вызовы. Протестующие бьют авто. Спецназ уже находится на месте.

Глава Центра экстренной медицины Егор Борисов поделился видео о том, что сейчас происходит на станции. «Бой устроили у нас во дворе», — прокомментировал он.

Бой устроили у нас во дворе pic.twitter.com/Cg541h37PB — Егор (@borisov103) October 5, 2020

Минздрав сообщает о пострадавших. По данным ведомства, в клиники города увезли с площади 12 человек. В ведомстве также заявили о двух пострадавших силовиках. Их с сотрясением мозга доставили в больницу. Ранен в ногу депутат Жанар Акаев.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».