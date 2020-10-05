Разгон митинга в Бишкеке. Пострадали двое силовиков

Продолжается разгон митинга на центральной площади Ала-Тоо. Известно, что одна бригада скорой помощи выехала в эпицентр событий.

В Минздраве 24.kg сообщили, что двое силовиков пострадали. Их закидали камнями неизвестные. Уточняется, что сотрудников силовых структур увезли в Национальный госпиталь с сотрясением мозга. Митингующих оттесняют к улице Токтогула. Они кидают камни в сотрудников милиции.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».

Ранее участие в митинге приняли около 5 тысяч человек.