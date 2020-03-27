Побившего милиционера чиновника Жогорку Кенеша уволили

Побившего милиционера заместителя заведующего отделом комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Эрнеста Молдошева уволили. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что на его место пока никого не назначили. Пострадавший милиционер лежит в БНИЦТиО.

Руководитель пресс-службы ЖК Ибрагим Нуракун уулу подтвердил 24.kg информацию, что Эрнест Молдошев уже не работает в парламенте.

«Он был спокойным человеком. Я сам не понял, что случилось. Он уволился 23 марта (за сутки до произошедшего. — Прим. 24.kg) по собственному желанию», — рассказал Ибрагим Нуракун уулу.