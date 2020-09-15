Экс-глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев задержан по подозрению в халатности

Бывший министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев сегодня задержан сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Известно, что ранее в ГСБЭП возбуждено уголовное дело по подозрению в халатности и по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения КР.

По версии следствия, руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства, заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.