Сына депутата Жогорку Кенеша подозревают в семи фактах мошенничества

Сына депутата Самата Ибраева подозревают в семи фактах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что Данияр Ибраев заочно уведомлен о подозрении в совершении преступления и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Данияр Ибраев был объявлен в международный розыск, в том числе и по линии Интерпола. В феврале его задержали в Болгарии. Сейчас начат процесс экстрадиции разыскиваемого в Кыргызстан. В ГУВД обратились несколько строительных компаний, заявив, что Ибраев, предлагая поставки строительной арматуры, завладел их деньгами в особо крупном размере. Общий ущерб составил — 507 миллионов 352 тысячи 49 сомов. Семь эпизодов зарегистрированы в ЕРПП», — сообщили в ГУВД.

Пострадавших от мошеннических действий Данияра Ибраева просят обращаться в следственную службу ГУВД столицы по адресу: город Бишкек, улица Токтогула, 64а, или по телефонам: 0312437168, 0312681268 и 0550102086.

Напомним, в декабре 2019 года в социальных сетях появилась информация о том, что сын бывшего руководителя аппарата Жогорку Кенеша, ныне депутата Саматбека Ибраева Данияр взял в долг у знакомого крупную сумму денег и не отдает.

