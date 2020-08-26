В Аксы муж жестоко избил жену электропроводом

В Аксыйском районе мужчина жестоко избил супругу электропроводом. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, со слов сестры потерпевшей, женщину избили за то, что она поздно пришла домой. Сейчас потерпевшая в больнице, но с милиционерами разговаривать пока отказывается.

В УВД Джалал-Абадской области подтвердили факт избиения. По данным милиции, сообщение об избитой пациентке поступило сегодня из Аксыйской районной больницы.

«33-летнюю жительницу города Кербена дома избил ее супруг — 34-летний А.К. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Семейное насилие» Кодекса о проступках. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили редакции.