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Сюжет: Милицейские ЧП

Кража золота в Службе наркоконтроля. ГКНБ задержал начальника управления

В рамках расследуемого уголовного дела по факту кражи вещественных доказательств сотрудниками милиции задержан начальник управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков по городу Бишкеку, подполковник милиции Б.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

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Уточняется, что задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

«По факту ГСУ ГКНБ начато досудебное производство по статье «Злоупотребление должностным положением» и «Кража» УК КР. В настоящее время по указанным фактам ГСУ ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, ранее сотрудников СБНОН задержали по факту кражи вещественных доказательств. Известно, что милиционеры должны были сдать золото на ответственное хранение, однако этого не было сделано. В ходе обыска у подозреваемых было обнаружено несколько граммов героина.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163328/
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