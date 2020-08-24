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Сюжет: Милицейские ЧП

В Бишкеке ГКНБ задержал сотрудников СБНОН. У них нашли героин и золото

В Бишкеке задержали троих сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что задержание производили сотрудники Госкомитета нацбезопасности. Известно, что во время обыска у милиционеров якобы найдено около 3 килограммов золота и несколько граммов героина.

По предварительным данным, правоохранители должны были сдать золото в качестве вещественных доказательств на ответственное хранение, однако этого не было сделано. Среди задержанных бывший сотрудник службы внутренних расследований МВД, а также начальник городского отдела СБНОН. 

Вместе с сотрудниками милиции, по некоторым данным, задержаны еще трое гражданских. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163196/
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