В Бишкеке ГКНБ задержал сотрудников СБНОН. У них нашли героин и золото

В Бишкеке задержали троих сотрудников Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что задержание производили сотрудники Госкомитета нацбезопасности. Известно, что во время обыска у милиционеров якобы найдено около 3 килограммов золота и несколько граммов героина.

По предварительным данным, правоохранители должны были сдать золото в качестве вещественных доказательств на ответственное хранение, однако этого не было сделано. Среди задержанных бывший сотрудник службы внутренних расследований МВД, а также начальник городского отдела СБНОН.

Вместе с сотрудниками милиции, по некоторым данным, задержаны еще трое гражданских.