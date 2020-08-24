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Сюжет: Милицейские ЧП

В ГКНБ сообщили подробности задержания сотрудников СБНОН

АКС ГКНБ КР задержаны три сотрудника СБНОН МВД, подозреваемых в краже золота. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

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Уточняется, что в июле сотрудники СБНОН в рамках досудебного производства задержали причастных к незаконному обороту наркотиков и драгоценных металлов.

«С целью материального обогащения сотрудники СБНОН, действуя в сговоре с отдельными гражданскими лицами, похитили более 3 килограммов золота, обнаруженных на месте проведения оперативно-разыскных мероприятий. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» и «Кража» УК КР», — сообщили в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163204/
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