В Кадамджае контрактников, издевавшихся над солдатом, освободили от наказания

Кадамджайский районный суд признал виновными двух военнослужащих контрактной службы ГПС по статье «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что пытавшийся покончить с собой солдат срочной службы указал на то, что над ним издевались С.у.А. и Д.у.Б. Показания срочника были доказаны в ходе следствия.

В пресс-службе Верховного суда редакции подтвердили эту информацию. По ее данным, суд при вынесении приговора обоим военнослужащим применил амнистию и освободил их от наказания.

Напомним, в Баткенской области солдат-срочник Государственной пограничной службы пытался покончить с собой. Военнослужащий погранзаставы рядовой С.И., заступив в наряд, позвонил начальнику штаба войсковой части и сообщил, что ему надоело жить. До того, как к нему приехали, он произвел несколько выстрелов в воздух.