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Происшествия
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Пострадавший в ДТП с участием советника полпреда Таласа скончался в реанимации

В Таласе мужчина, пострадавший в результате автонаезда советника полпреда правительства в области, скончался в реанимации. Об этом 24.kg сообщили родственники.

По их словам, Марслатбека Шералиева водворили в ИВС на 48 часов.

«ДТП произошло накануне примерно в 17.00. Наш брат Аскат Асыкулов ехал на велосипеде по обочине в местности Кок-Токой. В этот момент советник полпреда в области, пытаясь обогнать авто, сначала сбил Аската, затем протаранил арбузную лавку, а потом врезался в грузовой Mercedes Sprinter. Сегодня наш родственник скончался в больнице», — сообщили редакции.

Родные погибшего опасаются, что виновник ДТП — Марслатбек Шералиев уйдет от ответственности, воспользовавшись своими связями.

«Виновник ДТП ранее служил в ГКНБ. Сейчас он является советником полпреда Таласской области, однако в аппарате полпреда теперь это отрицают. Экспертиза показала, что Марслатбек Шералиев находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести», — рассказали родные погибшего.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/161317/
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