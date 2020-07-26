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Сына адвоката Каната Хасанова подозревают в разбойном нападении

Сына адвоката Каната Хасанова обвиняют в разбойном нападении. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявила журналист Алтынай Арстанбекова.

На видео потерпевшая Фатима Дюшембиева рассказала, что 7 июля ее семья приобрела кислородный концентратор для супруга, который болел внебольничной пневмонией. Через несколько дней сын Каната Хасанова Арстан со своими друзьями якобы совершил разбойное нападение, вследствие которого умер ее муж.

«Сын Каната Хасанова провел с нами инструктаж по работе концентратора на русском языке. С мужем он говорил на кыргызском, рядом со мной была племянница. Я отсчитала 66 тысяч 500 сомов. В ночь на 11 июля на нас напали трое неизвестных. Один начал меня сразу завязывать. У них не было веревок, меня связали удлинителем. Тот, кто завязывал меня, говорил со мной на русском языке. Он сказал: «Не сопротивляйтесь, эже, мы ничего с вами не сделаем». Я узнала интонацию сына Каната Хасанова. Подумав о своей безопасности, я промолчала. Он ударил меня по лицу и голове», — сказала Фатима Дюшембиева.

С ее слов, грабители знали расположение комнат дома и сразу зашли в спальню. Потерпевшая заявила, что отдает отчет своим действиям, и уверена, что одним из нападавших является сын адвоката. Из дома злоумышленники украли около 3 миллионов сомов.

Сам Канат Хасанов в социальной сети Facebook отрицает все обвинения. По его словам, сын в момент разбойного нападения на семью Дюшембиевых находился дома и ухаживал за ним и его больной супругой.

«Для начала журналисту надо выяснить все обстоятельства дела. Я концентраторы не продаю. Зачем врать и собирать сплетни? Это все ложь. Почему Фатима не говорит правду о том, как на самом деле умер ее супруг? Почему сразу не позвонили в милицию? В интересах следствия я много чего не буду говорить», — возмутился Канат Хасанов.

Адвокат заявил, что докажет невиновность своего сына.

В УВД Первомайского района Бишкека 24.kg сообщили, что факт разбойного нападения зарегистрирован в ЕРПП. Милиция проверяет причастность к этому преступлению Арстана Хасанова.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/160750/
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