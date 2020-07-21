Жестокое избиение медика-волонтера из Пакистана. Подозреваемые задержаны

Сотрудниками милиции задержаны подозреваемые в жестоком избиении граждан Пакистана. Среди них, напомним, был медик-волонтер Аббас Али Шах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, сотрудниками Аламединского РОВД и УВД Чуйской области задержаны участники конфликта. Ими оказались 31-летний житель Иссык-Атинского района и два 30-летних жителя Бишкека. По факту проводится досудебное производство по статье «Хулиганство».

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Ход расследования данного факта взят под личный контроль руководством МВД.

У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля Jannat Resort в селе Кой-Таш.

Напомним, ранее студент-медик обратился в редакцию 24.kg с просьбой помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов работать бесплатно. На следующий день его взяли на работу в стационар при школе № 95.