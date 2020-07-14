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Сюжет: Новый коронавирус

Позитивный материал. Студент из Пакистана хочет помогать кыргызстанским врачам

Студент пятого курса Международной высшей школы медицины Аббас Али Шах приехал учиться в Бишкек из Пакистана. Он готов бесплатно помогать нашим врачам в борьбе с коронавирусом. Об этом 24.kg он сообщил сам.

Аббаса Али Шаха
Фото Аббаса Али Шаха. Студент готов бесплатно работать и помогать врачам Кыргызстана
Аббас Али Шах обратился к правительству страны, чтобы ему разрешили работать. «Я знаю, что врачей в Кыргызстане мало. Тем более ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля. Если кабмин разрешит мне работать с врачами, я буду это делать бесплатно. КР — моя вторая родина. Я хочу помочь людям в этой непростой ситуации. Если власти разрешат мне это сделать, я буду им очень благодарен», — сказал он.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/159366/
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