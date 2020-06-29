08:58
USD 75.44
EUR 84.79
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке милиционера, нарушившего ПДД, оштрафовали

Инспекторы управления Патрульной службы милиции установили личность милиционера, нарушившего Правила дорожного движения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

Читайте по теме
В Бишкеке милицейская машина нарушила ПДД. Патрульные разыскивают водителя

Уточняется, что в отношении водителя составили протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств» Кодекса о нарушениях.

Милиционера оштрафовали на 1 тысячу сомов.

Напомним, в телеграм-канале «Короче» ранее появилось видео, как водитель Toyota со служебными номерами MVD пересек двойную сплошную на улице Толстого.

пресс-службы УПСМ
Фото пресс-службы УПСМ. Милиционера, нарушившего ПДД, оштрафовали

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/157640/
просмотров: 190
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке милицейская машина нарушила ПДД. Патрульные разыскивают водителя
Минфин перечислил МВД деньги для компенсации за работу во время ЧП
Цифра дня. 3 713 фактов семейного насилия выявили в Кыргызстане за пять месяцев
В Москве задержали бишкекчанку, укравшую у гражданского мужа крупную сумму денег
В Москве задержали кыргызстанца, который находился в розыске за убийство
В Кыргызстане участились случаи грабежа банков
МВД в очередной раз обещает выплатить компенсацию милиционерам
В Бишкеке через Telegram продают огнестрельное оружие без лицензии
Посольство Ирана в Бишкеке установило на дороге блоки, чтобы не парковались
В Сокулуке задержали подозреваемых в похищении человека. Один из них член ОПГ
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший директор МП&nbsp;&laquo;Тазалык&raquo; Талантбек Казакбаев В Бишкеке задержан бывший директор МП «Тазалык» Талантбек Казакбаев
В&nbsp;новостройке &laquo;Адилет&raquo; избили женщину и&nbsp;ее&nbsp;сына В новостройке «Адилет» избили женщину и ее сына
Какую красивую машину разбила: ревнивая невеста заподозрила жениха в&nbsp;измене Какую красивую машину разбила: ревнивая невеста заподозрила жениха в измене
В&nbsp;Бишкеке Toyota Camry столкнулась с&nbsp;автомобилем ГБР. Три человека пострадали В Бишкеке Toyota Camry столкнулась с автомобилем ГБР. Три человека пострадали
Бизнес
Люди помогают людям. В&nbsp;Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с&nbsp;врачами Люди помогают людям. В Бишкеке запустили сервис онлайн-консультаций с врачами
Скоростной 4G&nbsp;LTE: Мобильный оператор&nbsp;О! провел плановое расширение сети Скоростной 4G LTE: Мобильный оператор О! провел плановое расширение сети
Бережная защита кожи малыша Бережная защита кожи малыша
Фитнес-браслет В&nbsp;ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в&nbsp;O!Store Фитнес-браслет В ПОДАРОК при покупке флагманов Huawei в O!Store
29 июня, понедельник
08:58
Бишкек нуждается во врачах. Мэрия обращается к волонтерам Бишкек нуждается во врачах. Мэрия обращается к волонтер...
08:56
Возле цирка организовали платную стоянку. Бишкекчанин интересуется законно ли?
08:46
В Бишкеке милиционера, нарушившего ПДД, оштрафовали
08:40
Все депутаты парламента сдали ПЦР-анализ на коронавирус
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 июня, воскресенье
22:38
Для больных пневмонией в Бишкеке развернуто дополнительно 553 койко-места
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 июня: днем будет жарко
20:14
В 13 раз увеличилось количество звонков в call-центр 118
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставка кыргызских художников
18:30
29 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет