В Бишкеке милиционера, нарушившего ПДД, оштрафовали

Инспекторы управления Патрульной службы милиции установили личность милиционера, нарушившего Правила дорожного движения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.

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Уточняется, что в отношении водителя составили протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств» Кодекса о нарушениях.

Милиционера оштрафовали на 1 тысячу сомов.

Напомним, в телеграм-канале «Короче» ранее появилось видео, как водитель Toyota со служебными номерами MVD пересек двойную сплошную на улице Толстого.