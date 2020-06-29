В Бишкеке милиционера, нарушившего ПДД, оштрафовали

Инспекторы управления Патрульной службы милиции установили личность милиционера, нарушившего Правила дорожного движения. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УПСМ.
Уточняется, что в отношении водителя составили протокол по статье «Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных средств» Кодекса о нарушениях.
Милиционера оштрафовали на 1 тысячу сомов.
Напомним, в телеграм-канале «Короче» ранее появилось видео, как водитель Toyota со служебными номерами MVD пересек двойную сплошную на улице Толстого.