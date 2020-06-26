В Балыкчи командир роты пнул в глаз солдата. Его осудили

Балыкчинский городской суд признал виновным 28-летнего Б.Ж. в превышении власти. Об этом указывается в приговоре суда.

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По версии следствия, капитан войсковой части 20636 Б.Ж. увидев, что рядовой Ж.З. спит на посту, завел его в свой кабинет. Когда солдат нагнулся, офицер пнул его в глаз.

«В ходе судебного разбирательства мужчина полностью признал вину. Потерпевший сообщил, что претензий к обвиняемому не имеет. Судебно-медицинская экспертиза показала, что у рядового глазная контузия. Ему нанесен легкий вред здоровью», — указывается в приговоре суда.

В итоге суд приговорил обвиняемого к одному году пробационного надзора.