Виновников драки суд отпустил под домашний арест. Пострадавшие возмущены

Иссык-Атинский районный суд отпустил подозреваемых в массовом избиении нескольких жителей села Кен-Булун под домашний арест. Об этом 24.kg сообщил адвокат потерпевших Евгений Савченко.

По его словам, инцидент произошел возле местного кафе.

«По видео заметно, что возле кафе произошел конфликт, началась драка, кто-то стал разнимать участников потасовки. Однако двое нападавших сильно избили трех человек, четвертому немного досталось, один потерял сознание. Вчера прошел суд по избранию меры пресечения. Прокуратура ходатайствовала, чтобы подозреваемых оставили под стражей, учитывая, что действия нападавших подпадают под статью «Хулиганство» с лишением свободы от пяти до семи лет. Несмотря на это, суд по своей инициативе решил, что оставлять под стражей подозреваемых нет нужды, и отпустил их под домашний арест», — рассказал Евгений Савченко.

Юрист отметил, что представляет интересы трех потерпевших. Одного госпитализировали в больницу Канта, второго — в токмакскую территориальную больницу, третий гражданин проходит лечение в домашних условиях.