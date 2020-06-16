Пожар в шестом микрорайоне. Как выглядит место происшествия сегодня

Вчера примерно в 15.30 в шестом микрорайоне Бишкека загорелась тандырная, где готовили лепешки и самсы. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Огонь локализовали примерно через час — в 16.45.

В результате возгорания тандырная сгорела полностью. На месте происшествия скончался один человек. Его фамилию, имя и пол до сих пор не установили.

Очевидцы рассказывают: все началось с того, что загорелась ткань, которой накрывали тандыр. Ветер быстро разнес огонь, и он перекинулся на точку общепита, где затем взорвался газовый баллон.

Огонь охватил и соседнюю аптеку. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Ветер поспособствовал тому, что огонь быстро охватил все три объекта (тандырную, общепит и аптеку). Возгорание перекинулось и на сухотравье. Тушить пожар помогали и милиционеры.

Пострадали и заведения, которые расположены через дорогу от места происшествия, у некоторых повыбивало окна и сгорели вывески.

Очевидцы сообщили, что владелец сгоревшей точки фастфуда «Суши Вок» задержан. По их словам, мужчина был на эмоциях, потому что его заведение сгорело.

«Он пытался подойти к горящему объекту, но правоохранители его не пропускали. Потом, видимо, он грубо выразился в их сторону и его затолкали в автомобиль и отвезли куда-то», — рассказывают свидетели.

Однако пресс-служба УВД Октябрьского района до сих пор не раскрывает подробности задержания.