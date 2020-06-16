Пожар в шестом микрорайоне. Как выглядит место происшествия сегодня

Вчера примерно в 15.30 в шестом микрорайоне Бишкека загорелась тандырная, где готовили лепешки и самсы. На месте происшествия работали шесть пожарных расчетов. Огонь локализовали примерно через час — в 16.45.
Очевидцы рассказывают: все началось с того, что загорелась ткань, которой накрывали тандыр. Ветер быстро разнес огонь, и он перекинулся на точку общепита, где затем взорвался газовый баллон.
Пострадали и заведения, которые расположены через дорогу от места происшествия, у некоторых повыбивало окна и сгорели вывески.
«Он пытался подойти к горящему объекту, но правоохранители его не пропускали. Потом, видимо, он грубо выразился в их сторону и его затолкали в автомобиль и отвезли куда-то», — рассказывают свидетели.
Однако пресс-служба УВД Октябрьского района до сих пор не раскрывает подробности задержания.