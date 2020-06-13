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Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сестру депутата Аалы Карашева подозревают в мошенничестве

Сестра депутата Жогорку Кенеша Аалы Карашева Акназик Карашева подозревается в мошенничестве. Об этом 24.kg сообщил потерпевший Дамир Дуйшенов.

По его словам, в ноябре 2019 года Акназик Карашева взяла у него $10 тысяч и не вернула.

«Акназик Карашева — моя однокурсница. Я занял ей деньги, потому что знал, она из интеллигентной семьи — брат депутат, сестра работает на высокой должности. Когда обратился к правоохранителям, она позвонила, попросила подождать еще месяц. Но так и не вернула деньги. Сейчас дело находится в РОВД города Токмака», — сказал Дамир Дуйшенов.

В ГУВД Чуйской области подтвердили информацию. Милиция проводит досудебное разбирательство.

«Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Милиция установила личность подозреваемой. Ей оказалась Акназик Карашева. Во время допроса она пояснила, что деньги взяла в долг у однокурсника для своей знакомой Р.А. Последняя отрицает факт получения денег. Для выяснения всех обстоятельств проводятся следственные мероприятия», — сообщили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/155932/
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