ГКНБ: За подделку документов задержан правозащитник Камиль Рузиев

В Иссык-Кульской области задержан руководитель правозащитной организации «Вентус» Камиль Рузиев. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что правозащитник задержан по факту подделки документов.

«Материалы досудебного производства зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Подделка документов» и «Мошенничество» УК КР. Задержанный водворен в ИВС ОВД города Каракола. ГКНБ проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению причастности указанного лица к другим фактам преступлений», — сообщили в ГКНБ.