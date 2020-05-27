Издевался всю ночь. На Иссык-Куле суд прекратил дело о семейном насилии

Иссык-Кульский районный суд прекратил разбирательство дела по семейному насилию.

В постановлении суда указано, что мужчина схватил за шею супругу, а затем протащил ее головой по стене дома.

«Муж никуда не выпускал женщину и оказывал на нее психологическое давление всю ночь. Утром, сказав ей, что отвезет домой, посадил в машину и привез к знакомому. Пообещав, что вернется через два часа, бросил ее там. В ходе судебного заседания женщина обратилась к суду и сказала, что помирилась с супругом. Она отказалась от претензий и попросила прекратить разбирательство», — говорится в документе.