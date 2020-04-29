10:57
USD 79.34
EUR 86.06
RUB 1.06
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

В Баткене прапорщика Погранслужбы осудили за издевательство над солдатами

Баткенский районный суд признал виновным прапорщика Погранслужбы в превышении власти. Об этом говорится в приговоре суда.

Уточняется, что 35-летний Б.К. избил солдат в войсковой части 2022.

«Военнослужащий нарушил устав внутренней службы. В декабре 2019 года Б.К. построил солдат в казарме и беспричинно ударил в грудь одного из них. Позже, вновь построив солдат, прапорщик заявил: «Почему не готовы к вечерней прогулке? Почему не выполняете мои требования?». Далее военнослужащий приказал одному из солдат лечь на пол и пнул его в грудь. Еще одного молодого человека обвиняемый поднял с постели, подозвал к себе, а затем спросил: «Твоя жизнь так хороша?» и ударил кулаком в лицо», — указывается в приговоре.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/151376/
просмотров: 515
Версия для печати
Материалы по теме
Ослепший на один глаз пограничник не сможет получить компенсацию
Ослепший на один глаз пограничник не может получить пенсию
Избиение солдат в Кой-Таше. Командиры получили тюремные сроки
Избиение солдат в Кой-Таше. Гособвинение требует осудить командиров на пять лет
Избиение солдат в Кой-Таше. Свидетели указывают на вину подсудимых
Избиение контрактника. Прокуратура отказала в возбуждении уголовного дела
Избиение солдат в Кой-Таше. Командиры вину не признают
Избиение солдата. Правозащитники требуют призвать к ответственности врача
По избиению рядового прикладом автомата возбудили уголовное дело
Уголовное дело по избиению контрактника спецназа «Скорпион» пытаются прекратить
Популярные новости
Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с&nbsp;двумя маленькими детьми Пошли вон! Чиновники хотят депортировать кыргызстанку с двумя маленькими детьми
В&nbsp;Чуйской области найдено тело. Пол установить невозможно В Чуйской области найдено тело. Пол установить невозможно
В&nbsp;Бишкеке горит индийское кафе В Бишкеке горит индийское кафе
В&nbsp;Караколе трое мужчин изнасиловали девушку. Суд оправдал одного из&nbsp;них В Караколе трое мужчин изнасиловали девушку. Суд оправдал одного из них
Бизнес
Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие Надежный оператор связи MegaCom отмечает 14-летие
Добру тоже нужна помощь и&nbsp;поддержка. Официальное заявление партии &laquo;Биримдик&raquo; Добру тоже нужна помощь и поддержка. Официальное заявление партии «Биримдик»
Что делать, если у&nbsp;ребенка колики? Что делать, если у ребенка колики?
ОАО &laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; продолжает помогать медикам ОАО «Халык Банк Кыргызстан» продолжает помогать медикам
29 апреля, среда
10:38
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распро...
10:36
На заседание суда по событиям в Кой-Таше доставили Алмазбека Атамбаева
10:26
Число зараженных коронавирусом в США превысило 1 миллион человек
10:17
В Кыргызстане коронавирусом заболели еще шесть медиков
10:11
В Кыргызстане зарегистрирован еще 21 случай коронавируса. Всего — 729