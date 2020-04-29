В Баткене прапорщика Погранслужбы осудили за издевательство над солдатами

Баткенский районный суд признал виновным прапорщика Погранслужбы в превышении власти. Об этом говорится в приговоре суда.

Уточняется, что 35-летний Б.К. избил солдат в войсковой части 2022.

«Военнослужащий нарушил устав внутренней службы. В декабре 2019 года Б.К. построил солдат в казарме и беспричинно ударил в грудь одного из них. Позже, вновь построив солдат, прапорщик заявил: «Почему не готовы к вечерней прогулке? Почему не выполняете мои требования?». Далее военнослужащий приказал одному из солдат лечь на пол и пнул его в грудь. Еще одного молодого человека обвиняемый поднял с постели, подозвал к себе, а затем спросил: «Твоя жизнь так хороша?» и ударил кулаком в лицо», — указывается в приговоре.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде пробационного надзора сроком на один год.